Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak sessizliğini bozarak CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçiş sürecinde yaşadıklarını anlattı. CHP lideri Özgür Özel'in eşini arayarak 'Eşiniz dik durmadı. Siz gelin, ben sizi sonraki dönem milletvekili adayı yapayım' dediğini aktaran Budak, "Acaba toplumumuzca hoş karşılanır mı, ben bunu sadece toplumumuzun kararına bırakıyorum'' ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Özgür Özel, istifa eden belediye başkanının eşini aradı: "Kocanız dik durmadı, sizi milletvekili yapalım" Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den AK Parti'ye geçişini; CHP lideri Özgür Özel'in eşine yaptığı iddia edilen teklif ve Göle'ye yönelik vaatlerin yerine getirilmemesiyle yaşadığı hayal kırıklığına bağladı. CHP lideri Özgür Özel'in eşini arayarak, eşinin "dik durmadığını" ve kendisini sonraki dönem milletvekili adayı yapma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Göle Belediyesi'ne vaat edilen araç ve yakıt gibi desteklerin CHP genel merkezi ve diğer belediyelerden sağlanmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtti. İstifa kararı sonrası, istifasını geri çekmesi karşılığında destek teklif eden iki CHP genel başkan yardımcısının önerisini reddetti. Seçimi sadece CHP seçmeninin değil, farklı partilerin oylarıyla kazandığını vurgulayarak, Ardahan CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu'nun suçlamalarına karşı çıktı.

CHP lideri Özgür Özel'in Göle'ye geldiğinde ağır kış şartlarını ve yaşam standartlarının ne kadar zor olduğunu anlattıklarını aktaran Budak, "Göle halkına sözler verildi. Araç desteği verileceği söylendi, yakıt desteği verileceği söylendi. Birçok belediyeden destek sözü aldık. Ancak ne hikmetse ne belediyelerden ne de genel merkezden herhangi bir karşılık alamadık. Verilen sözlere rağmen bir tane dahi destek sağlanmadı. Ve ben genel başkanı ziyaretimde, 'Taleplerin yerine getirilmedi mi' sorusuna 'Hayır getirilmedi' dedim. Genel muhasip Özgür Karabat ben burada bir söz vermedim diye bize cevap verince, moral bozukluğuna uğradım. Yani verilen sözlerin yerine getirilmediğini görünce çok üzüldüm ve bu süreçte partiden istifa kararını düşünme aşamasındaydım ve bu istifa kararını da gerçekleştirdim" dedi.

İSTİFA EDECEĞİNİ DUYUNCA TEKLİFLERLE GELDİLER

İstifa süreci içerisinde de 2 tane genel başkan yardımcısı beni arayarak istifamı geri çekmem karşılığında gerekli araç gereç ihtiyaçları konusunda gerekli desteği sağlayacaklarını söylediklerini belirten Budak, "Ben bunu kabul etmeyerek istifamı gerçekleştirdim. Bu istifa sonucunda da herhangi bir partiye geçmeden Ardahan CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu Göle'yi ziyaretinde olmadık suçlamalarda bulunarak hakarete varan konuşmalarda bulunmuşlar. Şunu söylemek istiyorum; insanlar belli bir partiden seçilmiş olabilir. Buradan CHP seçmenine özellikle teşekkür ediyorum. Evet, seçildik ama sadece CHP seçmeni değil, AK Parti, Yeniden Refah Partisi, MHP ve İyi Parti seçmeninin oylarını da alarak seçimi kazandım. Ve seçim sürecinde nasıl bir özveride bulunduğumu Göle halkı çok iyi biliyor'' diye konuştu.