Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Özgür Özel, istifa eden belediye başkanının eşini aradı: "Kocanız dik durmadı, sizi milletvekili yapalım"

CHP lideri Özgür Özel, CHP'den ayrılan ve AK Parti'ye geçen Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşini aradığı ve "Kocanız dik durmadı, ben sizi milletvekili adayı yapayım" dediği öğrenildi. İstifasının ardından sessizliğini bozan Budak, yaşananları tek tek anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 12:26

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak sessizliğini bozarak CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçiş sürecinde yaşadıklarını anlattı. CHP lideri 'in eşini arayarak 'Eşiniz dik durmadı. Siz gelin, ben sizi sonraki dönem milletvekili adayı yapayım' dediğini aktaran Budak, "Acaba toplumumuzca hoş karşılanır mı, ben bunu sadece toplumumuzun kararına bırakıyorum'' ifadelerini kullandı.

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den AK Parti'ye geçişini; CHP lideri Özgür Özel'in eşine yaptığı iddia edilen teklif ve Göle'ye yönelik vaatlerin yerine getirilmemesiyle yaşadığı hayal kırıklığına bağladı.
CHP lideri Özgür Özel'in eşini arayarak, eşinin "dik durmadığını" ve kendisini sonraki dönem milletvekili adayı yapma teklifinde bulunduğunu iddia etti.
Göle Belediyesi'ne vaat edilen araç ve yakıt gibi desteklerin CHP genel merkezi ve diğer belediyelerden sağlanmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtti.
İstifa kararı sonrası, istifasını geri çekmesi karşılığında destek teklif eden iki CHP genel başkan yardımcısının önerisini reddetti.
Seçimi sadece CHP seçmeninin değil, farklı partilerin oylarıyla kazandığını vurgulayarak, Ardahan CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu'nun suçlamalarına karşı çıktı.
CHP lideri Özgür Özel'in Göle'ye geldiğinde ağır kış şartlarını ve yaşam standartlarının ne kadar zor olduğunu anlattıklarını aktaran Budak, "Göle halkına sözler verildi. Araç desteği verileceği söylendi, yakıt desteği verileceği söylendi. Birçok belediyeden destek sözü aldık. Ancak ne hikmetse ne belediyelerden ne de genel merkezden herhangi bir karşılık alamadık. Verilen sözlere rağmen bir tane dahi destek sağlanmadı. Ve ben genel başkanı ziyaretimde, 'Taleplerin yerine getirilmedi mi' sorusuna 'Hayır getirilmedi' dedim. Genel muhasip Özgür Karabat ben burada bir söz vermedim diye bize cevap verince, moral bozukluğuna uğradım. Yani verilen sözlerin yerine getirilmediğini görünce çok üzüldüm ve bu süreçte partiden istifa kararını düşünme aşamasındaydım ve bu istifa kararını da gerçekleştirdim" dedi.

İSTİFA EDECEĞİNİ DUYUNCA TEKLİFLERLE GELDİLER

İstifa süreci içerisinde de 2 tane genel başkan yardımcısı beni arayarak istifamı geri çekmem karşılığında gerekli araç gereç ihtiyaçları konusunda gerekli desteği sağlayacaklarını söylediklerini belirten Budak, "Ben bunu kabul etmeyerek istifamı gerçekleştirdim. Bu istifa sonucunda da herhangi bir partiye geçmeden Ardahan CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu Göle'yi ziyaretinde olmadık suçlamalarda bulunarak hakarete varan konuşmalarda bulunmuşlar. Şunu söylemek istiyorum; insanlar belli bir partiden seçilmiş olabilir. Buradan CHP seçmenine özellikle teşekkür ediyorum. Evet, seçildik ama sadece CHP seçmeni değil, AK Parti, Yeniden Refah Partisi, MHP ve İyi Parti seçmeninin oylarını da alarak seçimi kazandım. Ve seçim sürecinde nasıl bir özveride bulunduğumu Göle halkı çok iyi biliyor'' diye konuştu.

ETİKETLER
#özgür özel
#Chp Istifa
#Gökhan Budak
#Ak Parti'ye Geçiş
#Göle Belediye Başkanı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.