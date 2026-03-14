Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bülent Arınç'ın Özgür Özel'e verdiği öneriye Gürsel Tekin'den tepki geldi

CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesindeki kamuoyuna yansıyan ifadelere tepki gösterdi. Çağrı heyeti olarak suçlamalara maruz kaldıklarını anımsatan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendileriyle görüşmeme sebebi olarak Bülent Arınç'ı işaret etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 23:23

CHP'nin kurultay davası sürecinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen , eski TBMM Başkanı ile CHP Genel Başkanı 'in görüşmesine ilişkin tepkilerini TGRT Haber Taksim Meydanı programında dile getirdi.
Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde adının geçtiğini belirterek kendisinin kayyım olmadığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendileriyle görüşmesine Arınç'ın engel olduğunu öne sürdü.

0:00 88
HABERİN ÖZETİ

CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüşmesinde adının geçtiğini ve Arınç'ın Özel'in kendileriyle görüşmesine engel olduğunu iddia etti.
Gürsel Tekin, CHP kurultay davası sürecinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirildi.
Tekin, Bülent Arınç ile Özgür Özel arasındaki görüşmede adının geçtiğini ve kendisinin kayyım olmadığını belirtti.
Tekin, Arınç'ın Özgür Özel'in kendileriyle görüşmesine engel olduğunu öne sürdü.
Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti ve MHP içindeki pek çok isimle görüştüğünü ancak kendilerinin suçlandığını belirtti.
Tekin, Arınç'ın tavsiyeleriyle Özgür Özel'in kendileriyle görüşülmediği iddiasının CHP için vahim bir durum olduğunu söyledi.
ÖZEL'E TEPKİ: "SİZ DEFALARCA GÖRÜŞÜP SONRA BİZİ SUÇLAYACAKSINIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Parti ve MHP içinde pek çok siyasi isimle görüştüğünü belirten belirten Tekin, buna karşın kendilerinin suçlanmasını eleştirdi. Tekin, “Sayın genel başkan herkesle görüşebilir. Ama sayın Meclis Başkanı ile, MHP yöneticileriyle ve Bülent Arınç ile defalarca görüşeceksiniz, sonrasında bizi suçlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

"CHP İÇİN ÇOK VAHİM DURUMDUR"

Tekin, CHP lideri Özgür Özel'in kendileriyle görüşmeme sebebi olarak Arınç'ın telkinde bulunduğuna işaret ederek şu sözleri kullandı: "Sayın Arınç, eğer Sayın Özgür Özel sizin öneri ve tavsiyelerinizle bizimle görüşülmemişse bu CHP için çok vahim bir durumdur."

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.