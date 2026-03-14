Bülent Arınç'ın Özgür Özel'e verdiği öneriye Gürsel Tekin'den tepki geldi

CHP'nin kurultay davası sürecinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin tepkilerini TGRT Haber Taksim Meydanı programında dile getirdi.
Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde adının geçtiğini belirterek kendisinin kayyım olmadığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendileriyle görüşmesine Arınç'ın engel olduğunu öne sürdü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Parti ve MHP içinde pek çok siyasi isimle görüştüğünü belirten belirten Tekin, buna karşın kendilerinin suçlanmasını eleştirdi. Tekin, “Sayın genel başkan herkesle görüşebilir. Ama sayın Meclis Başkanı ile, MHP yöneticileriyle ve Bülent Arınç ile defalarca görüşeceksiniz, sonrasında bizi suçlayacaksınız” ifadelerini kullandı.
Tekin, CHP lideri Özgür Özel'in kendileriyle görüşmeme sebebi olarak Arınç'ın telkinde bulunduğuna işaret ederek şu sözleri kullandı: "Sayın Arınç, eğer Sayın Özgür Özel sizin öneri ve tavsiyelerinizle bizimle görüşülmemişse bu CHP için çok vahim bir durumdur."