CHP'nin kurultay davası sürecinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin tepkilerini TGRT Haber Taksim Meydanı programında dile getirdi.

Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde adının geçtiğini belirterek kendisinin kayyım olmadığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendileriyle görüşmesine Arınç'ın engel olduğunu öne sürdü.

Bülent Arınç'ın Özgür Özel'e verdiği öneriye Gürsel Tekin'den tepki geldi

HABERİN ÖZETİ Bülent Arınç'ın Özgür Özel'e verdiği öneriye Gürsel Tekin'den tepki geldi CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüşmesinde adının geçtiğini ve Arınç'ın Özel'in kendileriyle görüşmesine engel olduğunu iddia etti. Gürsel Tekin, CHP kurultay davası sürecinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirildi. Tekin, Bülent Arınç ile Özgür Özel arasındaki görüşmede adının geçtiğini ve kendisinin kayyım olmadığını belirtti. Tekin, Arınç'ın Özgür Özel'in kendileriyle görüşmesine engel olduğunu öne sürdü. Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti ve MHP içindeki pek çok isimle görüştüğünü ancak kendilerinin suçlandığını belirtti. Tekin, Arınç'ın tavsiyeleriyle Özgür Özel'in kendileriyle görüşülmediği iddiasının CHP için vahim bir durum olduğunu söyledi.

ÖZEL'E TEPKİ: "SİZ DEFALARCA GÖRÜŞÜP SONRA BİZİ SUÇLAYACAKSINIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Parti ve MHP içinde pek çok siyasi isimle görüştüğünü belirten belirten Tekin, buna karşın kendilerinin suçlanmasını eleştirdi. Tekin, “Sayın genel başkan herkesle görüşebilir. Ama sayın Meclis Başkanı ile, MHP yöneticileriyle ve Bülent Arınç ile defalarca görüşeceksiniz, sonrasında bizi suçlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

"CHP İÇİN ÇOK VAHİM DURUMDUR"

Tekin, CHP lideri Özgür Özel'in kendileriyle görüşmeme sebebi olarak Arınç'ın telkinde bulunduğuna işaret ederek şu sözleri kullandı: "Sayın Arınç, eğer Sayın Özgür Özel sizin öneri ve tavsiyelerinizle bizimle görüşülmemişse bu CHP için çok vahim bir durumdur."