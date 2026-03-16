Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Devlet Bahçeli Kadir Gecesi mesajında Siyonist-emperyalist kumpaslara dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi'ne dair yaptığı açıklamasında Ankara ve Tahran'ın aynı yöne baktığını vurgulayarak İsrail'en Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları başta olmak özere Siyonist-emperyalist kumpaslara tepki gösterdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 18:54

MHP lideri dolasıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Ramazan ayının yaşanan çatışma ikliminde buruk yaşandığını hatırlatarak özellikle 'in 'ya yönelik uygulamaları başta olmak üzere yürütülen operasyonlara tepki gösterdi.

"BURUĞUZ, ÇÜNKÜ RAMAZAN AYININ SÜKUNETİ İHLAL EDİLDİ"

Bahçeli mesajında, "Bir yanda on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in sonuna yaklaşırken, diğer yanda bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen Kadir Gecesi’yle müşerref olmanın buruk da olsa manevi güzelliğini yaşıyoruz. Buruğuz, çünkü Ramazan ayının sulh ve sükûneti maalesef her cepheden ihlal edilmiş, süregelen şiddet tonu yüksek savaş ve çatışmalar İslam alemini ağır şekilde hırpalamış ve yaralamıştır. Ne yazık ki iman ve inanç ölçülerimize müzahir ve münasip şekilde tezahürünü niyaz ve murat ettiğimiz birlik, dirlik ve dayanışma ruhundaki derin çatlaklar, bundan kaynaklanan pek çok sorun aşama aşama vasat bulmuştur. Huşuyla ve huzurla ihata edilmiş bir Ramazan ayını idrak etmek varken; uçuşan füzeler, hedef alınan masum insanlar, yıkıma maruz kalan stratejik altyapılar, devamlı çıta yükselten jeopolitik gerilimler, her yerinden hasar alan medeniyet mirası özelde din kardeşlerimizi, genel manada ise İslam ülkelerinin egemenlik haklarını rehin almıştır. Tan yeri ağarıncaya kadar esenliğin var olacağına inandığımız Kadir Gecemizde acı, soykırım ve savaşların neden İslam coğrafyasında yuvalandığını samimi ve dürüst bir vicdan refakatinde sorgulamak, ahlaki ve tutarlı bir özeleştiri mekanizmasını devreye almak lazımdır" dedi.

"KADERİ ORTAK PAYDADA BİRLEŞİYOR"


İslam dünyasının dışarıdan yapılabilecek müdahaleleri unutmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "İçte dağınık olduğumuz müddetçe, aramızda nifak tohumları yeşerdiği sürece dışımızdan her türlü mütecaviz müdahalenin yapılacağını asla unutmamak asıl olmalıdır. Siyonist-emperyalist menşeli savaş ve cinayet makinesinin devamlı surette Müslüman kanı dökmesi, bunun yanı sıra İslam coğrafyasını savaş ve çatışma arenasına dönüştürmesi, hunhar nitelikli kahredici bir kısır döngü olduğu kadar tahammülü imkansız tek yanlı zalimlik numunesidir. Geldiğimiz bu aşamada inanç hürriyetimize, insan olmaktan mütevellit tarihi haklarımıza sahip çıkmadığımız veya çıkamadığımız takdirde varlığımızın ve hayati çıkarlarımızın kademe kademe çiğneneceği çok açıktır. Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır. Ankara ile Bağdat ve Şam’ın, Kudüs ile Gazze’nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir. 15 gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır. Temennim siyonist-emperyalist kumpasların karanlık dehlizlerine düşmeden, kardeşlik şuurunun ikmaliyle derlenip toparlanmak, görüş açımızı kapatan kabus bulutlarını imanımızın itibar ve haysiyetiyle dağıtmaktır" ifadelerini kullandı.
Herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Bahçeli, "Kadrini ve kıymetini hakkıyla ifa etmeyi ümit ettiğim bugünkü Kadir Gecemizde kendimize dönerek yanlışların nerede yapıldığını, açıkların nerede verildiğini, zaaf ve zayıflıkların nerelerde tebarüz ettiğini temiz bir vicdan eşliğinde teşhis edip, buna muvafık tedbirler almak tarihi bir sorumluluktur. Aziz Türk milletinin, Türk-İslam aleminin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün aziz vatandaşlarımızın mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, dualarımızın ve müşterek hedeflerimizin potasında buluşmayı halisane şekilde diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun diyorum. Cenab-ı Allah Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda onurlu bir hayatın mücadelesini veren kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli Türkiye'nin dış politikada izlemesi gereken yolu 5 maddeyle açıkladı: Dağınık tepkiler yerine stratejiyle hareket etmeli
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı mesajı: 'Maşeri vicdanda yaşayacak'
Trump, İran ile savaşın yakında biteceğini iddia etti! Son tehdidi ise 'elektrik' oldu

