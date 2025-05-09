Dışişleri Bakanlığı uyardı! O ülkeye gitmeyin!

Afrika’nın çatışma bölgelerinden biri olan Sudan için Ankara’dan kritik uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik durumunun daha da kötüleştiğini belirterek vatandaşlara "zorunlu olmadıkça gitmeyin" çağrısı yaptı.

Sudan’da giderek kötüleşen güvenlik durumu, Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, vatandaşlara yönelik yaptığı yeni açıklamada, zorunlu olmadıkça Sudan’a seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Yazılı açıklamada, ülkedeki çatışma ortamının endişe verici düzeyde olduğu belirtilerek, daha önce 27 Aralık 2023’te yayımlanan seyahat ve güvenlik duyurusunun hâlâ geçerliliğini koruduğu hatırlatıldı.

Bakanlık, Sudan'daki mevcut koşulların vatandaşların can güvenliğini tehdit edebileceğine dikkat çekerek, elzem bir durum söz konusu olmadıkça bu ülkeye seyahatten kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"SUDAN'A SEYAHATTEN KAÇININ"

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Kıymetli Vatandaşlarımız,

Sudan’da daha kötüye gittiğini üzülerek müşahede ettiğimiz güvenlik şartları karşısında, Sudan’a ilişkin 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun halen geçerli olduğunu hatırlatmak isteriz.u çerçevede,

- Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Sudan’a seyahat etmekten kaçınmaları;

- Halihazırda Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları ve Sudan’da kalmaları elzem olmayanların, Port Sudan’dan sınırlı sayıdaki ticari uçuşlar halen devam ederken hava yoluyla veya bulundukları konuma göre kara yolu veya deniz yoluyla, Sudan’dan en hızlı ve güvenli yollardan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelere dair müteakip duyuruların, Bakanlığımızın ve Hartum Büyükelçiliğimizin resmî web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır.

Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliğimiz ile “+249 90 094 2738” no’lu acil durum hattı üzerinden veya Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’yle “+90 312 292 29 29” no’lu telefon üzerinden temasa geçilmesi mümkündür.

Saygıyla duyurulur.

https://x.com/TC_Disisleri/status/1920585239283351937