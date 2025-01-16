Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes sonrası açıklama!

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump​, İsrail ve Hamas​ arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. Biden​'ın da açıklama yapmasının ardından ateşkesin 19 Ocak tarihinde başlayacağı bildirildi. Ateşkes kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkes​ kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail’in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.