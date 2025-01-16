Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes sonrası açıklama!
Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasında bir yılı aşkındır süren savaşın sonunda ateşkes kararı çıkması sonrası açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. Biden'ın da açıklama yapmasının ardından ateşkesin 19 Ocak tarihinde başlayacağı bildirildi. Ateşkes kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
"BAĞIMSIZ FİLİSTİN KURULMADIDIR"
İşte bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail’in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.
"TÜRKİYE FİLİSTİN'E DESTEK OLACAKTIR"
Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar, Filistin’e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür.
Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır. Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir."