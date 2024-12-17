Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! "Açlık ve bulaşıcı hastalıklar silah olarak kullanılıyor"

17 Aralık 2024 16:02 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:44

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterildi. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceğin altı çizilen açıklamada, "Açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze​'deki saldırılarına tepki gösterildi. "Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından gözardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır" denilen açıklamada, son günlerde İsrail’in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazandığı berlitildi.

"AÇLIK VE BULAŞICI HASTALIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR"

Okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli'nin katledildiğinin altı çizilen açıklamada, "Keza, İsrail’in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin​ halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"FİLİSTİN HALKININ HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarın bölgenin tamamında hakim olmasının istenildiğini aktaran Bakanlık, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz"