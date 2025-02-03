Diyanet açıkladı: 2025 fitre bedeli belli oldu

03 Şubat 2025 11:19 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:39

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 fitre bedelini açıkladı. Buna göre bu yılın fitre miktarı 180 TL olarak belirlendi.

İslam aleminin merakla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala 2025 yılının fitre miktarı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, her yıl geçim standartlarına göre belirlenen fitre miktarını açıkladı.

2025 FİTRE MİKTARI BELLİ OLDU

Diyanet'ten yapılan açıklamada, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı ramazan için fitre miktarının belirlenmesi konusunun görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

FİTRE NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Fitre, Ramazan'da Müslümanların ihtiyacı olanlara vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor. Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre; kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir. Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır.

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.