Diyanet 3 bin 209 personel alacak! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alacak. İşte başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili ayrıntılar...

Diyanet 3 bin 209 personel alacak! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 04:42
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 04:45

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisine aday binlerce sözleşmeli din görevlisi alımı yapacak. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet 3 bin 209 personel alacak! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisine 3 bin 209 sözleşmeli din görevlisi alımı yapacak.
Alımlar, 2024 KPSS puan sırasına göre ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.
Başvurular 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr üzerinden yapılacak.
Lisans mezunları KPSSP124, ön lisans mezunları KPSSP123, ortaöğretim mezunları KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmalı.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekecek.
Sözlü sınav yerleri kontenjan gruplarına göre belirlenmiş olup, mülakat tarihleri daha sonra ilan edilecek.
ÖNCE KPSS, SONRA MÜLAKAT

İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacak.

Diyanet 3 bin 209 personel alacak! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

BAŞVURULAR 2 HAFTA SÜRECEK

Başvurular 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden saat 16.30'a kadar yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Diyanet 3 bin 209 personel alacak! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için ise en az 70 puan alması şartı aranacak.

SÖZLÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

Sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Bolu, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır, İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Samsun, Yozgat, Konya ve Şanlıurfa'da yapılacak. Diğer grupların sınavları ise Eskişehir ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanlığı, 20 yasama uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları
