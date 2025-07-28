Diyanet'in Mekke sorumlusu rüşvet iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Sadaka dağıtımı için verildi

Rüşvet aldığı iddiasıyla sosyal medyada görüntüleri yayılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek hakkında hem Diyanet hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Daştanbek, iddialar ve başlatılan soruşturmalar sonrası bir açıklamada bulundu.

YÜKLÜ MİKTARDA DOLARLARLA VİDEOSU YAYILDI

Sosyal medya ortamlarında hızla yayılan video görüntülerinde Daştanbek'in rüşvet olarak aldığı iddia edilen dolarları saydığı görülmüş, söz konusu videoda yüklü miktarda para sayan Daştanbek'in “Kayıt mı ediyorsun?” diye sorduğu duyulmuştu.

DİYANET: TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir" denildi.

SAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dün konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

"SADAKA VE RAMAZAN KOLİSİ İÇİN VERİLDİ"

Daştanbek, konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soruşturma konusu olan görüntülerdeki paraların Mekke'de ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kendisine verilen sadaka ve Ramazan kolisi alımı amaçlı olduğunu savundu. Daştanbek, ayrıca videoda saydığı paranın 270 bin değil, 10 bin dolar olduğunu da belirtti.

Paranın, bir hayırsever tarafından kendisine iletildiğini savunan Daştanbek, açıklamasında 10 bin dolarlık paranın kaynağını şu ifadelerle açıkladı:

"2023 yılında hayırsever bir kişi tarafından Mekke'deki ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ve sadaka dağıtılması amacıyla U. Turizm aracılığıyla gönderilmiştir."

"TUTANAK ANKARA'YA GÖNDERİLDİ"

Daştanbek, parayı aldıktan sonra dönemin muhasebe sorumlusunun odaya geldiğini ve parayı hesaba kayıt ettiğini ileri sürerek tutanağın da Ankara'ya gönderildiğini belirtti.

Daştanbek ayrıca paranın Mekke'deki bir firma ile iletildiğini, yardım kolisi dağıtıldığını, bir bölümünün de sadaka olarak verildiğini de öne sürdü.