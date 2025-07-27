Diyanet rüşvet iddiasına soruşturma başlattı

Sosyal medyada yayımlanan; Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir kişinin rüşvet aldığı ana ilişkin görüntüler gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, görüntülerin ardından bir açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başkanlık, sosyal medyada dolanan rüşvet görüntülerine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. Olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve konunun titizlikle incelendiği aktarıldı.

"KONU TİTİZLİKLE İNCELENECEK"

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir"

https://x.com/diyanetbasin/status/1949426930983301125