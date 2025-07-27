Kenevir serbest mi olacak? O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde kamuoyunda yayılan “kenevir serbest bırakılıyor” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. DMM tarafından yayımlanan duyuruda, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

YASAL ÇERÇEVE VE SIKI DENETİM VURGUSU

DMM açıklamasında, Türkiye’de kenevir üretiminin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Üretimin sadece Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetiminde, izinli ve yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış tesislerde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bazı çevrelerin dile getirdiği "gençlerin uyuşturucuya erişimi kolaylaşacak" yönündeki iddialar için de açıklık getirilen duyuruda, bu iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Gençlerin yalnızca bilinçli üretici, araştırmacı veya girişimci olarak bu sürece dahil olmasının desteklendiği vurgulandı.



Kenevirin psikoaktif etkili maddelerle özdeşleştirilmesinin hatalı olduğuna dikkat çeken açıklamada, endüstriyel türlerde uyuşturucu etkisinin bulunmadığı ifade edildi. Tıbbi amaçlı kenevir ürünlerinin sadece Sağlık Bakanlığı onayıyla ve doktor gözetiminde, belirli hastalıklarda kullanıldığı belirtildi.

TARIM, SANAYİ VE TIBBA KATKI SAĞLAYAN ÜRÜN

Açıklamada kenevirin; tekstil, yapı malzemesi, biyoplastik, otomotiv, kozmetik ve gıda gibi pek çok sektörde değerlendirilebildiği, tohumlarının ise yüksek besin değeri taşıdığı belirtildi. Ayrıca CBD ve THC gibi bileşenlerin bazı hastalıkların tedavisinde destekleyici rol oynadığına da yer verildi.