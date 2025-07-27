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Kenevir serbest mi olacak? O iddialara açıklama geldi

"Kenevir serbest bırakılıyor" iddialarıyla ilgili bilgi kirliliğine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Türkiye'de kenevir üretiminin yalnızca yasal ve denetimli koşullarda, tıbbi ve endüstriyel amaçlarla gerçekleştirildiği vurgulandı. Keyfi kullanıma izin verilmediği gibi gençlerin korunmasının öncelikli hedef olduğu kaydedildi.

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Kenevir serbest mi olacak? O iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 14:37

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (), son günlerde kamuoyunda yayılan “ serbest bırakılıyor” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. DMM tarafından yayımlanan duyuruda, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerdiği belirtildi.

Kenevir serbest mi olacak? O iddialara açıklama geldi

YASAL ÇERÇEVE VE SIKI DENETİM VURGUSU

DMM açıklamasında, Türkiye’de kenevir üretiminin 2313 sayılı Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Üretimin sadece ve ’nın denetiminde, izinli ve yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış tesislerde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bazı çevrelerin dile getirdiği "gençlerin uyuşturucuya erişimi kolaylaşacak" yönündeki iddialar için de açıklık getirilen duyuruda, bu iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Gençlerin yalnızca bilinçli üretici, araştırmacı veya girişimci olarak bu sürece dahil olmasının desteklendiği vurgulandı.

Kenevir serbest mi olacak? O iddialara açıklama geldi


Kenevirin psikoaktif etkili maddelerle özdeşleştirilmesinin hatalı olduğuna dikkat çeken açıklamada, endüstriyel türlerde uyuşturucu etkisinin bulunmadığı ifade edildi. Tıbbi amaçlı kenevir ürünlerinin sadece Sağlık Bakanlığı onayıyla ve doktor gözetiminde, belirli hastalıklarda kullanıldığı belirtildi.

Kenevir serbest mi olacak? O iddialara açıklama geldi

TARIM, SANAYİ VE TIBBA KATKI SAĞLAYAN ÜRÜN

Açıklamada kenevirin; tekstil, yapı malzemesi, biyoplastik, otomotiv, kozmetik ve gıda gibi pek çok sektörde değerlendirilebildiği, tohumlarının ise yüksek besin değeri taşıdığı belirtildi. Ayrıca CBD ve THC gibi bileşenlerin bazı hastalıkların tedavisinde destekleyici rol oynadığına da yer verildi.

ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#sağlık bakanlığı
#uyuşturucu
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#kenevir
#dmm
#Tıbbi Kenevir
#Gündem
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