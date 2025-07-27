Paramedik 4 yıllık mı olacak? Sosyal medyada iddialar artıyor

Paramedik, acil durumlarda hayati müdahaleler gerçekleştiren, özel eğitim almış sağlık personeline denilmektedir. Ambulanslarda çalışan tüm personeller paramedik olarak biliniyor.

Ülkemizde paramedik olabilmek için üniversitelerin Sağlık Meslek Yüksekokulları bünyesinde bulunan "İlk ve Acil Yardım" bölümlerini tamamlamak gerekiyor. Bu bölüm 2 yıllık ön lisans programı olarak veriliyor.

Son günlerde ise sosyal medyada paramedik bölümünün 4 yıla çıkarılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Vatandaşlar tarafından paramedik 4 yıllık mı olacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PARAMEDİK 4 YILLIK MI OLACAK?

Türkiye'de şu anda 2 yıllık ön lisansa programı olarak verilen Paramedik eğitiminin 4 yıla çıkarılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla paramedik eğitiminin 4 yıllık lisans programına dönüştürüldüğüne dair iddialar asılsızdır.

PARAMEDİK 4 YILA TAMAMLANIYOR MU?

Paramedik bölümünü okuyan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından Yardım ve Afet Yönetimi veya Hemşirelik gibi 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyorlar. ancak öğrencilerin geçiş yapabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekiyor. Bu koşulları sağlayan öğrenciler eğitimlerini 4 yıla tamamlayabiliyorlar.