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 | Hüseyin Bahcivan

Paramedik 4 yıllık mı olacak? Sosyal medyada iddialar artıyor

Sosyal medyada İlk ve Acil Yardım (Paramedik) bölümünün 4 yıl olacağı iddia edildi. Sosyal medyada giderek yayılan iddiaların ardından vatandaşlar Paramedik 4 yıllık mı olacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili YÖK tarafından bir açıklama yapılıp, yapılmadığı merak ediliyor.

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Paramedik 4 yıllık mı olacak? Sosyal medyada iddialar artıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 14:56

, acil durumlarda hayati müdahaleler gerçekleştiren, özel almış personeline denilmektedir. Ambulanslarda çalışan tüm personeller paramedik olarak biliniyor.

Ülkemizde paramedik olabilmek için üniversitelerin Sağlık Meslek Yüksekokulları bünyesinde bulunan "İlk ve " bölümlerini tamamlamak gerekiyor. Bu bölüm 2 yıllık programı olarak veriliyor.

Son günlerde ise sosyal medyada paramedik bölümünün 4 yıla çıkarılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Vatandaşlar tarafından paramedik 4 yıllık mı olacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Paramedik 4 yıllık mı olacak? Sosyal medyada iddialar artıyor

PARAMEDİK 4 YILLIK MI OLACAK?

Türkiye'de şu anda 2 yıllık ön lisansa programı olarak verilen Paramedik eğitiminin 4 yıla çıkarılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla paramedik eğitiminin 4 yıllık programına dönüştürüldüğüne dair iddialar asılsızdır.

Paramedik 4 yıllık mı olacak? Sosyal medyada iddialar artıyor

PARAMEDİK 4 YILA TAMAMLANIYOR MU?

Paramedik bölümünü okuyan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından Yardım ve Afet Yönetimi veya Hemşirelik gibi 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyorlar. ancak öğrencilerin geçiş yapabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekiyor. Bu koşulları sağlayan öğrenciler eğitimlerini 4 yıla tamamlayabiliyorlar.

ETİKETLER
#ön lisans
#lisans
#üniversite
#Sağlık
#Eğitim
#Acil Yardım
#Paramedik
#Aktüel
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