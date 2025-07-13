Diyarbakır anneleri PKK'nın silah bırakmasından memnun

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan adımlar sonuç verdi. Terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak silah bırakmaya başladı. PKK'nın silah bırakma kararı, evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan aileleri memnun etti.

3 Eylül 2019’da Diyarbakır’da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Terör örgütü PKK’nın, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bırakmasını değerlendiren aileler yaşanan gelişmeleri olumlu karşıladı.

"SÜRECİN İKİNCİ AYAĞINDA EVLATLARIMIZIN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ramazan Üçdağ’ın babası Recep Üçdağ, 6 yıldır burada evlat nöbeti tuttuğunu, evladının yolunu gözlediğini aktardı. Üçdağ, "Türkiye’de bir süreç var ‘Terörsüz Türkiye’ süreci. Biz ilk baştan beri bu sürece destek verdik. Dün çok güzel bir gelişme oldu terör örgütü üyeleri silahlarını gömmeye başladı. Biz bu sürecin ikinci ayağında artık çadırın evlatlarının gelmesini, haber almasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bugün bir açıklama yaptı. Umarım bundan sonra güzel haberler alırız" dedi.

"EVLAT ANNENİN HAKKIDIR"

Mahmut Uslu’nun annesi Bedriye Uslu, yaz, kış, yağmur, çamur demeden her gün bu çadırın yolunu tuttuğunu dile getirdi. Uslu, "Dün 30 terör örgütü üyesi silahlarını yaktılar. Gözümüz çocuklarımızı aradı, çocuklarımızı içlerinde göremedik. İnşallah darısı bizim başımıza olsun. Bir gün çocuklarımızı göreceğiz, onlar da silahlarını bırakacaklar, yakacaklar, geri dönecekler. Dört gözle onların yolunu bekliyoruz. Bu süreç bize biraz umut oldu. Bugün Cumhurbaşkanımız ‘Hiçbir anne ağlamasın’ dedi. Ne polis ölsün, ne asker ölsün hiçbir annenin hakkı yoktur ağlasın. Evlat annenin hakkıdır. Anne doğurmuş, büyütmüş bakmış" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Yavuz Çakmak’ın annesi Sevgi Çakmak ise, 6 yıldır bu çadırda mücadele verdiğini söyledi. Çakmak, "Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı bir grup terörist silahlarını yakmışlar. Bizim çocuklarımız da inşallah yakacak. Biz en baştan beri söylüyorduk ‘Tükürün, gömün, gelin.' Biz burada sizi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeliye teşekkür ederim. Biz burada çocuklarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.