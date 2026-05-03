Diyarbakır Valiliği'nden hastanede silahlı saldırı iddiaları hakkında açıklama geldi!

Diyarbakır Valiliği, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı saldırı düzenlendiğine dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı. İncelemeler sonucunda olayın, yakını vefat eden bir şahsın hastane kapısına zarar vermesinden ibaret olduğu anlaşıldı.

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 21:47

Valiliği, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

EMNİYET İNCELEMESİ: SİLAH KULLANIMI YOK

Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında Diyarbakır'da bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde silahlı saldırı gerçekleştiğine yönelik iddialar yer almıştır. Emniyet birimlerimiz tarafından konu detaylı şekilde incelenmiş olup, ateşli silah kullanımına dair herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu algının yakını vefat eden bir şahsın vefat sonrası yaşadığı üzüntüyle hastane içerisindeki bir kapıya zarar vermesi sonucu oluştuğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili olarak 'kamu malına zarar verme' kapsamında gerekli işlemler başlatılmış olup, silahlı saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir" denildi.

