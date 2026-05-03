Nasıl Yapılır
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Kına ile saçları kepek ve yağlanmadan kurtarın! Diyarbakırlı kadınların kına sırrı

Doğal güzellik sırları denildiğinde Mezopotamya’nın kadim gelenekleri her zaman bir adım öne çıkıyor. Modern kozmetik ürünlerinin kimyasal içerikleriyle yorulan saçlar için doğal yöntemlere olan ilgi giderek artıyor. Yüzyıllardır Anadolu topraklarında hem bir ritüel hem de şifa kaynağı olarak kullanılan kına, sadece bir renk verici değil, aynı zamanda saç derisini de baştan sona yenileyen bir kür olarak öne çıkıyor. Peki kına saçta ne işe yarar? Kepek ve yağlanmaya karşı kına etkili midir? İşte Diyarbakırlı kadınların kına sırrı...

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 14:01

’ın kavurucu sıcağına ve sert havasına rağmen saçlarının gürlüğü ve parlaklığıyla hayran bırakan kadınlarının bir sırrı var. Nesilden nesile aktarılan bu özel karışım, özellikle saç derisindeki kepeğe ve yağlanmaya karşı birebir etki sunuyor. İşte kimyasallara meydan okuyan, mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz, kınadan oluşan geleneksel reçete ve saç sağlığına dair merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Diyarbakırlı kadınların, saç derisindeki kepek ve yağlanmaya karşı nesilden nesile aktarılan, mutfak malzemeleriyle hazırlanan geleneksel bir kına karışımı sırrı bulunmaktadır.
Diyarbakır'ın sert havasına rağmen kadınların saçlarının gürlüğü ve parlaklığı bu özel kına karışımına bağlanmaktadır.
Karışım, özellikle saç derisindeki kepeğe ve yağlanmaya karşı etkilidir.
Kına, doğal antiseptik özelliklere sahiptir ve düzenli kullanımı saç tellerini kalınlaştırarak saçın daha geç yağlanmasına yardımcı olur.
Diyarbakırlı kadınların kullandığı kına tarifinde doğal yeşil kına, taze sıkılmış limon suyu, demlenmiş siyah çay suyu, saf sızma zeytinyağı ve dövülmüş ceviz kabuğu külü bulunmaktadır.
Bu karışım, ceviz külü sayesinde saça derin bir kahve tonu verirken, limon ve çay suyu ile yağlanmayı da gidermektedir.
Kına tek başına saçı kurutabilir ancak bu tarifteki zeytinyağı saçı nemlendirir.
Kimyasal boya bulunan saçlara kına uygulanması önerilmez çünkü kına saç telini kaplayarak üzerine kimyasal boyanın tutmasını engelleyebilir ve istenmeyen renk sonuçları verebilir.
KINA İLE SAÇLARI KEPEK VE YAĞLANMADAN KURTARIN

Saçlarda oluşan kepek ve aşırı yağlanma, genellikle saç derisindeki pH dengesinin bozulması sonrası ortaya çıkar.

Hava kirliliği, stres ve yanlış şampuan kullanımı saç derisindeki sebum üretimini artırır ve gözenekleri tıkar. Tıkanan gözenekler bir yandan aşırı yağlanmaya neden olurken, diğer yandan da kepeği tetikler. Kına, doğası gereği yüksek antiseptik özelliklere sahiptir.

Düzenli kına bakımı, saç tellerini kalınlaştırırken deriyi dezenfekte ederek saçın daha geç yağlanmasına yardımcı olur.

DİYARBAKIRLI KADINLARIN KINA SIRRI

Diyarbakırlı kadınların saçlarına vurduğu bu mühür,kına yakma işleminden daha farklıdır. İçerisine eklenen her bir malzeme, saçın ihtiyacı olan gerekli mineral ve vitamini sağlar. İşte saçları dipten uca dirileştiren o meşhur kına tarifi...

Malzemeler:

5-6 yemek kaşığı doğal yeşil kına

1 adet taze sıkılmış limonun suyu

1 bardak demlenmiş ve süzülmüş siyah çay suyu

2 yemek kaşığı saf sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz kabuğu külü

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Geniş bir kapta kınayı ve ceviz kabuğu külünü karıştırın. Üzerine ılık haldeki siyah çay suyunu yavaş yavaş ekleyin ve macun kıvamına getirin. Ardından zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip iyice harmanlayın. Karışımı en az 2 saat dinlenmeye bırakın.

Hazırladığınız kürü saç diplerinden başlayarak tüm saçınıza uygulayın. Streç filmle sarıp yaklaşık 4 ila 6 saat beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Bu karışım ceviz külü sayesinde saça derin bir kahve tonu verir. Ayrıca limon ve çay suyu ile yağlanmayı da bitirecektir.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Kına saçı kurutur mu?

Kına tek başına kullanıldığı zaman kurutma yapabilir. Ancak bu tarifte bulunan zeytinyağı saçı nemlendirir.

Boyalı saçlara kına uygulanabilir mi?

Saçlarda kimyasal boya varsa kına önerilmiyor. Kına saç telini kapladığı için üzerine yeniden kimyasal boya tutmayabiliyor ve istenmeyen renk sonuçları verebilir.

