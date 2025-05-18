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Editor
 | Özge Sönmez

Diyarbakır’da 2 milyar liralık uyuşturucu operasyonu! Dünya mirasında zehir ticareti

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde yapılan operasyonda 2 milyar TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 30 bin kök kenevir bitkisi imha edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 09:10

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu operasyonu için düğmeye bastı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'ne hava destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen şafak operasyonunda, sualtı polisleri çıkarma yaparken, arama tarama boyunca polis helikopteri ve dron da havadan destek vererek eşlik etti. Toplamda 31 ayrı alandan yaklaşık 2 milyar TL değerinde ve 5 bin 300 kilo esrar üretimine uygun 30 bin kök kenevir bitkisi sökülerek imha edildi.

Diyarbakır’da 2 milyar liralık uyuşturucu operasyonu! Dünya mirasında zehir ticareti

DÜNYA MİRASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİ

Hevsel Bahçeleri'nin arazi yapısı sebebiyle araç girişi yapılamamasını fırsata çevirmeyi planlayan uyuşturucu tacirlerinin, yasadışı kenevir ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla çadırlar kurarak yaşam alanları oluşturdukları, sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları tespit edildi.
Bölgede halen eski usullerde yasal olarak tarım yapan vatandaşların da operasyondan ötürü oldukça memnun oldukları görüldü. Gençliği, gelecek nesilleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla, her koşulda ve her şekilde artarak devam edeceği bildirildi.

Diyarbakır’da 2 milyar liralık uyuşturucu operasyonu! Dünya mirasında zehir ticareti
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