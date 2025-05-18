Cesedi dondurucuda bulunmuştu! 11 yıllık korkunç vahşette yeni gelişme

16 Mayıs Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta yaşanan olay duyanları dehşete düşürdü. İl dışından gelen ev sahibi C.Ç. kiracısına ulaşamayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Evde yapılan aramada 11 yıllık vahşet ortaya çıktı. Parçalara ayrılan erkek cesedinin poşetlere sarılarak derin dondurucuda ve buzdolabında saklandığı ortaya çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ve savcılık ekipleri, detaylı inceleme yaptı.

SERBEST BIRAKILDILAR



İlk değerlendirmelere göre cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Okumuşoğlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan İlçe Mezarlığı'na defnedildi.



Soruşturma kapsamında, evi kiralayan ve iki hafta önce vefat eden Meliha Veske'nin eşi S.V., kızı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.