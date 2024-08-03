Diyarbakır'da alacak verecek kavgasında 1 yaralı

03 Ağustos 2024 13:58 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:58

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 184. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan M.B. ile M.K. sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., yanındaki tabancayla M.K.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yaralı M.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.