Diyarbakır'da dev operasyon: 7 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Düzenlenen dev operasyon kapsamında 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini bildirildi.

DEV OPERASYON

İnsansız hava araçları ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 179 operasyonel tim, 2 bin 212 personel, 1 S-70 genel maksat helikopterinin görev aldığını belirten Yerlikaya, 174 ton toz esrar yapılabilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.