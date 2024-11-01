Diyarbakır'da döner bıçaklı dehşet! Önüne geçene saldırdı

01 Kasım 2024 12:41 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:42

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 32 yaşındaki E.V. hırsızlık için girdiği fırında dehşet saçtı. Önüne çıkan 4 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan saldırganın bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren olay Diyarbakır​'da meydana geldi. Bir fırına gelen 32 yaşındaki E.V., hırsızlık​ girişiminde bulunarak çalışanlar Ş.G. (47), A.B. (17), M.C. ve yan tarafta bulunan çiğköfteci K.K’ye döner bıçağıyla saldırıp yaraladı. Olay yerine yakın olan polis, uyuşturucu madde etkisinde bulunan E.V’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.