Diyarbakır'da eşini darbeden adama vatandaş müdahale etti! Evire çevire dövdü

02 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:05

Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde bir adam, birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında darbetmeye başladı. Çevredekiler korkunç anlar görünce hemen duruma müdahale etti.

OLAY ANI KAMERADA

Olayı gören bir kişi ise kadının kocasını yumruklayıp etkisiz hale getirdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları karakola götürürken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.