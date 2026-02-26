Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Diyarbakır'da gıda sahtekarlarına baskın: 1 tona yakın peynir ve süt ürününe el konuldu

Diyarbakır'da uygun şartlarda saklanmadığı tespit edilen ve taklit-tağşiş şüphesi bulunan ürünler ve işletmeleri tespit edildi. Operasyonlarda halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen yaklaşık 1 tona yakın peynir ve süt ürününe el kondu.

Diyarbakır'da gıda sahtekarlarına baskın: 1 tona yakın peynir ve süt ürününe el konuldu
IHA
26.02.2026
15:15
26.02.2026
15:15

ayında halkın sağlığını tehlikeye atan gıdada yapan işletmelere karşı operasyonlar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Denetim ekipleri, Ramazan ayı boyunca kent genelinde denetimlerini artırdı. Artan gıda tüketimi ve özellikle süt ile süt ürünlerine yönelik yoğun talep nedeniyle gerçekleştirilen kontrollerde, halk sağlığını riske attığı tespit edilen yaklaşık 1 tona yakın peynir ve süt ürününe el konuldu.

Diyarbakır'da gıda sahtekarlarına baskın: 1 tona yakın peynir ve süt ürününe el konuldu

ÜRÜNLER İMHA EDİLİYOR

El konulan ürünler için imha süreci başlatılırken, ilgili işletme hakkında da cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında üretim, depolama ve satış noktalarında hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve etiket bilgileri detaylı şekilde incelendi.

Diyarbakır'da gıda sahtekarlarına baskın: 1 tona yakın peynir ve süt ürününe el konuldu

HEPSİ TUTUNAK ALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı olduğu belirlenen, son tüketim tarihi geçmiş, uygun şartlarda saklanmadığı tespit edilen ve taklit-tağşiş şüphesi bulunan ürünler tutanak altına alındı. Söz konusu ürünler için imha süreci başlatıldı. Özellikle Ramazan ayında artan tüketim yoğunluğu göz önünde bulundurularak denetimleri hassasiyetle sürdürecek olan ekipler, halk sağlığını riske atabilecek hiçbir duruma müsamaha göstermeyecek.

Ekipler, gıda güvenliğine yönelik denetim ve kontrollerin yıl boyunca aralıksız ve kararlılıkla devam edecek.

