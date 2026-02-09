Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Gıda sahtekarlarına baskın! 4 milyon TL'lik tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Sağlığı tehlikeye atan gıda sahtekarlarına karşı operasyonlar sürüyor. Yapılan operasyonlar sonucu Şanlıurfa'da 4 milyon TL'lik tarihi geçmiş gıda ele geçirildi.

Gıda sahtekarlerına karşı ekipler sıkı denetimini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlere hız verdi.

Gıda sahtekarlarına baskın! 4 milyon TL'lik tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

SON KULLANMA TARİHLERİ İNCELENDİ

Zabıta ekiplerinin il genelinde zincir marketler başta olmak üzere gıda satışı yapılan işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, kokmuş et ve tavuk ürünleri, süt ve süt ürünleri, peynir çeşitleri, cips, meşrubat, bisküvi, bebek bisküvileri ve birçok farklı gıda maddesinin son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi. Bazı ürünlerin ise bozulduğu ve kötü koku yaydığı belirlendi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Denetimler sonucunda ele geçirilen yaklaşık 4 milyon TL değerindeki ürünler, zabıta ekiplerince raflardan kaldırıldı. İnsan tüketimine kesinlikle uygun olmayan ürünlerin bir bölümü mevzuat gereği imha edilirken, hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek durumda olanlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne teslim edildi. Böylece hem çevre sağlığı korundu hem de atıkların değerlendirilmesi sağlandı. Son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürünleri satışta bulundurduğu belirlenen işletmelere yasal işlem ve para cezası uygulandı.

Gıda sahtekarlarına baskın! 4 milyon TL'lik tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlara çağrıda bulunarak alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmelerini, bozuk veya şüpheli ürünlerle karşılaşmaları halinde ise zabıta ekiplerine bildirimde bulunmalarını istedi.

