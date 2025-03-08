Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da komşu iki aile arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Diyarbakır'da dehşet dolu anlar yaşandı. Aralarında anlaşmazlık bulunan 2 aile birbirine girdi. Silahların konuştuğu kanlı kavgada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.

HUSUMET ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İlçeye bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

Kavgada, Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Hüseyin Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince, mahallede güvenlik önlemi alındı.