Konyaspor-Trabzonspor maçında kavga! Futbolcular birbirine girdi

Süper Lig'de Konyaspor sahasında Trabzonspor'u uzatmada penaltıdan bulduğu golle mağlup etti. Maçın son anlarında saha karıştı. Futbolcular birbirine girdi, kartlar havada uçuştu.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Trabzonspor maçı nefesleri kesti. Ev sahibi ekip, maçın 90+10. dakikasında penaltıdan Umut Nayir'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 32 puanda kalırken, Konyaspor ise 28 puana yükseldi.
Maçın 90+5. dakikasında iki takım oyuncuları arasında büyük bir tartışma çıktı. Köşe bayrağına yakın bir kısımda yaşanan olaylar sırasında tribünler de o bölüme hareketlendi.
Konyasporlu Uğurcan Yazğılı ile Trabzonsporlu Serdar Saatçi birbirine girdi.
Çıkan tartışmaya diğer oyuncuların da dahil olması üzerine sahaya yedek kulüpleri de girdi.
Mücadele kısa süre dururken yeşil-beyazlı ekipte Uğurcan Yazğılı ve Hamidou Keyta; bordo-mavili ekipte ise Serdar Saatçi ve Cihan Çanak sarı kart gördü.