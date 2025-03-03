Konyaspor-Trabzonspor maçında kavga! Futbolcular birbirine girdi

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Trabzonspor maçı nefesleri kesti. Ev sahibi ekip, maçın 90+10. dakikasında penaltıdan Umut Nayir'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 32 puanda kalırken, Konyaspor ise 28 puana yükseldi.

MAÇ SONUNDA OLAYLAR!

Maçın 90+5. dakikasında iki takım oyuncuları arasında büyük bir tartışma çıktı. Köşe bayrağına yakın bir kısımda yaşanan olaylar sırasında tribünler de o bölüme hareketlendi.

Konyasporlu Uğurcan Yazğılı ile Trabzonsporlu Serdar Saatçi birbirine girdi.

YEDEKLER DE SAHAYA GİRDİ

Çıkan tartışmaya diğer oyuncuların da dahil olması üzerine sahaya yedek kulüpleri de girdi.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Mücadele kısa süre dururken yeşil-beyazlı ekipte Uğurcan Yazğılı ve Hamidou Keyta; bordo-mavili ekipte ise Serdar Saatçi ve Cihan Çanak sarı kart gördü.