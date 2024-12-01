Diyarbakır'da kan donduran olay! 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı

01 Aralık 2024 17:29 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:30

Diyarbakır’da zihinsel engelli bir şahıs, dehşet saçtı. 2 kardeşini silahla kurşuna dizen şahıs, babasını da ağır yaraladı.

Diyarbakır​'ın Lice​ ilçesinde meydana gelen olayda; zihinsel engelli​ olduğu öğrenilen Mehmet Akdemir, silahla kardeşleri Veysi, Abdurrahman ve babası İhsan Akdemir’e kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İKİ KARDEŞ KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiğini, babanın ise yaralandığını belirledi. Cenazeler adli tıp kurumuna, yaralı baba ise hastaneye sevk edildi.