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Diyarbakır'da kan donduran olay! 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Aralık 2024 17:29 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:30
Diyarbakır&#039;da kan donduran olay! 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı

Diyarbakır’da zihinsel engelli bir şahıs, dehşet saçtı. 2 kardeşini silahla kurşuna dizen şahıs, babasını da ağır yaraladı.

Diyarbakır​'ın Lice​ ilçesinde meydana gelen olayda; zihinsel engelli​ olduğu öğrenilen Mehmet Akdemir, silahla kardeşleri Veysi, Abdurrahman ve babası İhsan Akdemir’e kurşun yağdırdı. 

Silah seslerini duyan vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da kan donduran olay! 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı - 1. Resim

İKİ KARDEŞ KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiğini, babanın ise yaralandığını belirledi. Cenazeler adli tıp kurumuna, yaralı baba ise hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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