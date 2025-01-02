Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı

02 Ocak 2025 09:52 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:53

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Feci kazada sürücü ve 8 öğrenci yaralandı.

Merkez Sur ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi Günhan mezrasında M.İ idaresindeki öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü​ ve 8 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.