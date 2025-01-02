65 yaşındaki adamı gören doktorlar şaştı kaldı! "Hamile gibi..."

02 Ocak 2025 09:18 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:19

Amasya'da yediği besinler sonrası karnı şişip kusan 65 yaşındaki adam, yıllar yaşadığı sağlık sorunundan kurtuldu. Doktorları bile şaşkına çeviren vakada adamın midesinin yemek sonrası 10 kattan fazla büyüdüğü tespit edildi.

Amasya'da çiftçilikle geçimini sağlayan Hamza Özcan, katı gıdaları yedikten 10 dakika sonra kusmaya başlıyordu. Yıllardır hayatını kabusa çeviren Özcan, sorununa çare bulunması için hastane hastane gezdi. Özcan en son hastalığının tedavisinin olduğunu öğrendi.

MİDESİ 10 KATTAN FAZLA BÜYÜYORDU

Amasya​'da özel bir hastanede yapılan endoskopi ve tomografi çekiminin ardından gerçekleşen ameliyatta Özcan'ın çıkış kısmı daralan midesinin 10 kattan fazla büyüyerek karın boşluğunu sardığı görüldü.

YENİ BİR KANAL YAPILDI

Mide​ ve karaciğer arasında oluşan doku bandının mideyi ikiye ayırdığını gören Genel Cerrah Doç. Dr. Yavuz Pirhan, ince barsak ile mide arasına yeni bir kanal yaptı.

"HAMİLE BİR BAYAN GİBİ ŞİŞLİĞİ VARDI"

Yetişkinlerde çok nadir görülen bu durumla genelde yeni doğan bebeklerde karşılaşılması üzerine hemen müdahale edildiğini aktaran Doç. Dr. Pirhan, “20 yıllık genel cerrahi uzmanıyım. Bu benim gördüğüm ikinci vaka. Hastamızın karnının içinin yarısından fazlası mide dokusu şeklindeydi. Hamile bir bayan gibi şişliği vardı. Şimdi karnı dümdüz oldu. Hatta kaburga uçları bile görünüyor diye konuştu.

DİKKATLİ BESLENME UYARISI

Yıllardır keyifle balık yiyemediğinden yakınan hastasına hamsi ısmarlayan Pirhan, midesinin 10 kattan fazla büyüdüğü için bundan sonraki bir yıllık süreçte açlık hissi nedeniyle sürekli yemek tüketmeye yönelip aşırı kilo alabileceği riskine karşın dikkatli beslenmesini tavsiye etti.