Amasya'da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı

30 Kasım 2024 06:38 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 06:40

Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kaza yaptı. Tırın kupası şaha kalkarken, dorsedeki malzemeleri yola dağıldı.

Malatya’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı: Ölü ve yaralı var!

Malatya’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı: Ölü ve yaralı var!

Amasya​'dan Erzurum​ yönüne doğru gitmekte olan Ersin Çelik (36) yönetimindeki tır​, Taşova Dörtyol Köyü mevkii yakınlarında devrildi. Mermer, sıvı deterjan ve mobilya yüklü tırdan yola saçılan malzemeler, karayolunun bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Ersin Çelik yaralanırken, yol yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Çekici ve vinç yardımıyla devrilen tır kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.