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Amasya'da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Kasım 2024 06:38 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 06:40

Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kaza yaptı. Tırın kupası şaha kalkarken, dorsedeki malzemeleri yola dağıldı.

Amasya​'dan Erzurum​ yönüne doğru gitmekte olan Ersin Çelik (36) yönetimindeki tır​, Taşova Dörtyol Köyü mevkii yakınlarında devrildi. Mermer, sıvı deterjan ve mobilya yüklü tırdan yola saçılan malzemeler, karayolunun bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Amasya'da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Ersin Çelik yaralanırken, yol yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Çekici ve vinç yardımıyla devrilen tır kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Amasya'da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı - 2. Resim

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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