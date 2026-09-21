Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon! Binlercesi imha edildi

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UYGULAMALAR
İstanbul
Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
64 operasyonel tim ve 570 personelin katılımıyla, uzaktan algılama sistemlerinin de kullanıldığı operasyonlarda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi.
5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edilirken 15 kg da esrar ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"