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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:31

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon! Binlercesi imha edildi

Diyarbakır'da jandarma tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:31

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. 'ın ve ilçelerinde büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 

HABERİN ÖZETİ

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon! Binlercesi imha edildi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen büyük bir operasyonda çok sayıda kenevir ve esrar ele geçirildi.
Operasyona 64 tim ve 570 personel katıldı.
Uzaktan algılama sistemleri kullanılarak 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi.
217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.
5 ton toz esrar elde edilebilecek miktarda kenevirin yanı sıra 15 kg esrar ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

64 operasyonel tim ve 570 personelin katılımıyla, uzaktan algılama sistemlerinin de kullanıldığı operasyonlarda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. 

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon! Binlercesi imha edildi

 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edilirken 15 kg da esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon! Binlercesi imha edildi

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

'nın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon! Binlercesi imha edildi

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"

https://x.com/TC_icisleri/status/2101944845820473414

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#diyarbakır
#jandarma
#İçişleri Bakanlığı
#kulp
#lice
#Gündem
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