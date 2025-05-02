DMM, CHP'nin otobüs şoförüne yönelik tutuklama iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı, CHP'nin partide görevli otobüs şoförünün 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiğini iddiasını yalanladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddia ortalığı karıştırmıştı.

''DUR İHTARINA UYMADI''

İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, otobüs şoförünün aracı polislerin üzerine sürdüğü için soruşturma başlatıldığını belirtti. İşte o açıklamalar:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “CHP’nin otobüs şoförüne, 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildi” iddiası doğru değildir. CHP otobüsünü kullanan şoför hakkında milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için değil, “görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi” nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu şahsa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “zincirleme şekilde görevli memura mukavemet” suçundan 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1918041662653112707