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Sağlık
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 | Onur Kaya

'Tavuktan tümör fışkırıyor' iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama geldi

Türkiye'de üretilen etlik tavukların tümör içerdiği ve hızlı büyümeleri için kullanılan ilaçların kansere neden olduğu iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gündem olan iddiayı yalanladı.

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'Tavuktan tümör fışkırıyor' iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 16:24

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündem olan 'tavukların tümör içerdiği ve kansere neden olduğu' iddiasına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BAKANLIK VE AB STANDARTLARINA UYGUN"

"Ülkemizde kanatlı hayvan yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetiminde ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Etlik piliçlerin 42 günlük sürede kesim çağına ulaşması, seleksiyon, dengeli besleme programları, uygun çevre koşulları ve hastalık kontrolleri sayesinde sağlanmaktadır. Bu, yaklaşık 100 yıllık bilimsel ıslah çalışmaları ile elde edilen bir verimlilik başarısıdır.

'Tavuktan tümör fışkırıyor' iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama geldi

"PİLİÇLERDE HORMON KULLANIMI YASAK"

Etlik piliçlerin yetiştirilmesinde ne geçmişte ne de günümüzde hormon kullanılmamıştır. Bu tür uygulamalar hem hukuken yasaktır hem de bilimsel olarak gereksiz, teknik olarak uygulanamaz ve ekonomik olarak mantıksızdır. Ayrıca antibiyotiklerin büyütme amaçlı kullanımı da yasaktır.

'45 GÜNDE KESİLMEZSE ÖLÜYOR' İDDİASI

Yine yaklaşık 45 günde kesim ağırlığına ulaşan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen araştırmalar ile Türk bilim insanlarının çalışmaları sonucu tescil edilen Anadolu-T tavuğu, genetik kaynaklarımızın korunması amacıyla geliştirilen stratejik bir yerli ve milli hayvansal üretim ürünüdür. Bu tür, adaptasyon kabiliyeti yüksek, hastalıklara karşı dirençli, yerli üreticiyi destekleyecek şekilde geliştirilmiştir. Bu örnek, Tarım ve Orman Bakanlığının sürdürülebilir ve güvenli hayvansal üretim politikalarının önemli bir parçasıdır."

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"BİLİMSEL VERİLER DIŞINDAKİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN"

Tavuk yetiştiriciliğinde kullanılan tekniklerin toplumda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebildiğini belirten DMM, "Bilim kişisel görüşlere değil, kanıtlara ve tekrarlanabilir deneylere dayanır. Bu nedenle uzman görüşleri ve bilimsel veriler dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir." açıklamasını yaptı.

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