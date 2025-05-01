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Editor
 | Emir Yücel

Meclis dinleniyor iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi!

CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TBMM’de söylediği; Meclis dinleniyor, hepimiz dinleniyoruz’ ifadelerine İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

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Meclis dinleniyor iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 13:45

CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır mecliste konuşma yaptığı esnada, 'Meclis dinleniyor, hepimiz dinleniyoruz' ifadeleri sosyal medyada oldukça gündem oldu.

Meclis dinleniyor iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi!

Ortaya atılan iddia hakkında açıklama yapan İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu ifadeleri kullandı:

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!"

“Meclis dinleniyor, hepimiz dinleniyoruz!" iddiası doğru değildir. Adli olarak iletişimin dinlenmesi Ceza Muhakemesi Kanununun 135'inci Maddesi gereğince, "haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunan kişiler hakkında" yalnızca maddede yazılı olan katalog suçlar kapsamındaki hakim kararı ile yapılabilmektedir.

Meclis dinleniyor iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi!

Dinleme kararları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmekte, burada inceleme yapılarak usul ve yasaya aykırı olan dinleme kararlarına itiraz edilmektedir. Haklarında CMK 135'inci Maddesinde sayılan katalog suçlar yönünden herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmayan kişiler dinlenmemektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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