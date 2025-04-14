DMM o iddiaları yalanladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir konuşma gerçekleştirmedi

Deniz Zeyrek'in köşe yazısında bahsettiği “Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp, ‘hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi” şeklindeki iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in Nefes Gazetesi'nde yayınlanan "Erdoğan sonuçtan memnun mu?" köşe yazısında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp, ‘hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi” şeklindeki iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

"UYDURMA VE MESNETSİZDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp, ‘hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi” şeklindeki iddialar doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir.

Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1911749035980890134