DMM sosyal medyada yayılan Türkiye’den İsrail’e kimyasal taşındığı iddiasına açıklık getirdi

02 Aralık 2024 23:27 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 23:28

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’den kimyasal yüklü bir tankerin İsrail’e gittiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yayılan iddialara açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan “Türkiye’den kimyasal yüklü tanker İsrail’in Hayfa Limanı’na gidiyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan detaylı incelemeler sonucu geminin İsrail'e herhangi bir yük taşımadığı ve bu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.

DMM​ İDDİALARI YALANLADI

DMM’nin açıklamasına göre, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından dile getirilen bu iddialar gerçek dışı. Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılan incelemede, söz konusu geminin Panama bayraklı TRANS FJORD olduğu tespit edildi. 22 Kasım 2024 tarihinde Yalova Limanı'na gelen geminin, Türkiye’den İsrail'e taşınmak üzere herhangi bir yük almadığı belirtildi.

YÜK BELÇİKA'DAN GELDİ, TÜRKİYE​'DE BOŞALTILDI

Açıklamada, geminin yükünü Belçika’nın Antwerp Limanı’ndan aldığı ve Yalova Limanı'na “buzlu asetik asit” ile “vinil asetat veya diğer vinilesterlerin polimerleri” gibi kimyasal ürünleri getirdiği iddia edildiği belirtildi. Bu yüklerin Yalova Limanı’nda tamamen boşaltıldığı ve geminin 25 Kasım 2024’te herhangi bir yük almadan boş olarak hareket ettiği kaydedildi.

Açıklamada "Geminin, Belçika'nın Antwerp Limanı'ndan yüklendiği, 'buzlu asetikasit' ve 'vinil asetat veya diğer vinilesterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler' ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı belirlenmiştir. Geminin, 25 Kasım 2024 tarihinde boş olarak gidiş bildirimi onaylanmıştır." ifadeleri not düşüldü.

DMM, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, dezenformasyonun toplumu yanıltma amacı taşıdığı ve doğruluğu kanıtlanmamış bilgilerin yayılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.