DMM'den '12/12 çalışma sistemi' açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "12/12 çalışma sistemi" uygulandığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu mesai düzeni ilgili resmi kaynakların yapacağı açıklamaları dikkate alınız" ifadeleri yer aldı.