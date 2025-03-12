DMM'den açıklama geldi!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) “Konya’da sokak köpekleri arabaların altında ezilsin diye uğraşılıyor” iddiasına ilişkin bir açıklama yapıldı. DMM bu iddiaları yalanladı.

Bazı sosyal medya hesaplarından, “Konya’da sokak köpekleri arabaların altında ezilsin diye uğraşılıyor” diye bir iddia ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı.

DMM'nin açıklamasında; iddiaya ilişkin servis edilen görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 2024 yılında haberlere konu olduğu ve Özbekistan’da kayda geçtiği tespit edildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'nin açıklaması şu şekilde;

"İddiaya konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 2024 yılında haberlere konu olduğu ve Özbekistan’da kayda geçtiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

https://x.com/dmmiletisim/status/1899737544113213768