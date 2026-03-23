 | Murat Makas

DMM'den 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddialarına cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 17:33
23.03.2026
saat ikonu 17:33

’nda yapılan değişikliklerin üzerinden sosyal medyada yayılan 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddialarına ilişkin (DMM) açıklama yaptı.

İşte DMM'den yapılan açıklama:

Son günlerde Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzerinden sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

ENDİŞE VE ALGI

Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak kamuoyunda “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı” gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir.

Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir.

Vatandaşlarımızın spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.

https://x.com/dmmiletisim/status/2036082016492429335

