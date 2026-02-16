Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Murat Makas

DMM'den büyükbaş hayvan sayısında “hayalet artış” iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan büyükbaş hayvan sayısına ilişkin “hayalet artış” yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
16:17
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
16:17

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan büyükbaş hayvan sayısına ilişkin “hayalet artış” yapıldığı iddiasına cevap verdi.

VERİLER TÜİK TARAFINDAN YAYIMLANIYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) şu açıklamayı yaptı:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, büyükbaş hayvan sayısına ilişkin “hayalet artış” yapıldığı iddiası açık bir dezenformasyondur.

Hayvan varlığına ilişkin istatistikler, Resmi İstatistik Programı kapsamında; ve Orman Bakanlığı tarafından idari kayıtlara dayalı olarak yılda iki kez derlenmekte; söz konusu veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmaktadır.

Bu bağlamda 2025 yıl sonu itibarıyla büyükbaş hayvan varlığı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin baş olarak açıklanmıştır.

İddiaya konu karşılaştırma unsuru yapılan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği verileri ise tüm hayvan varlığını kapsayan ulusal kayıtlar değil; suni tohumlama, soy takibi ve verimlilik gibi amaçlarla tutulan özel amaçlı soy ve ön soy kütüğü kayıtlarına dayanmaktadır.

Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen manipülatif iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur.

https://x.com/dmmiletisim/status/2023381894671282462

ETİKETLER
#dezenformasyon
#tarım
#tüik
#bakanlık
#Hayvan Sayısı
#Gündem
