DMM'den 'Epstein' iddiasına cevap: "Kasıtlı çarpıtma"

Kamuoyunda geniş yankı bulan Jeffrey Epstein davasıyla ilgili Türkiye’deki paylaşımlara erişim engeli getirildiği iddiaları üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) resmi bir açıklama geldi. DMM, söz konusu iddiaların dezenformasyon amacı taşıdığını ve haber içerikleri ile başlıkların birbiriyle çeliştiğini belirtti.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'İletişim Başkanlığından Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir.
Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır. İddiaya konu haber başlığı ile verilen içerik arasında açık bir çelişki bulunmakta, haber metni doğruyu ortaya koymasına rağmen kullanılan başlık kasıtlı bir çarpıtma içermektedir. Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."