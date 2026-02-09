Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

DMM'den 'Epstein' iddiasına cevap: "Kasıtlı çarpıtma"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan "Epstein paylaşımlarına erişim engeli getirildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, kullanılan başlıkların kasıtlı bir çarpıtma içerdiği vurgulandı.

DMM'den 'Epstein' iddiasına cevap:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 18:29

Kamuoyunda geniş yankı bulan davasıyla ilgili Türkiye’deki paylaşımlara getirildiği iddiaları üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden () resmi bir açıklama geldi. DMM, söz konusu iddiaların amacı taşıdığını ve haber içerikleri ile başlıkların birbiriyle çeliştiğini belirtti.

"ERİŞİM TEDBİRİ KİRLİ BİLGİ YAYAN HESAPLAR İÇİNDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'İletişim Başkanlığından Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir.

Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır. İddiaya konu haber başlığı ile verilen içerik arasında açık bir çelişki bulunmakta, haber metni doğruyu ortaya koymasına rağmen kullanılan başlık kasıtlı bir çarpıtma içermektedir. Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2020845152885961082

