DMM'den 'Hekim Eksikliği' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın hekim atamalarını ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yürüttüğü belirtildi. "İlk Defa ve Yeniden Atama Kuraları" kapsamında, kamu hastanelerinin ihtiyaçlarının hastane bazında planlandığı ve sağlık hizmetlerinde aksamaya mahal verilmemesi için gerekli çalışmaların yapıldığı vurgulandı.

15 BİNDEN FAZLA UZMAN HEKİM KADROSU İLAN EDİLDİ

Açıklamada, son 2,5 yılda toplam 15 bin 792 uzman hekim kadrosu ilan edildiği ve bu kadrolara 4 bin 287 hekimin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuraları ve İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atama Kuraları gibi çeşitli uygulamalarla da hekim ihtiyacının karşılanmaya devam edildiği belirtildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1937915101404602876

DMM'nin açıklaması şöyle:

"Kamu hastanelerinde uzman hekim eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığı, bazı illerde ise hiç atama yapılmadığı iddiası dezenformasyon ürünüdür. Sağlık Bakanlığı, hekim atamalarını ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yürütmektedir. “İlk Defa ve Yeniden Atama Kuraları” kapsamında, kamu hastanelerinin ihtiyaçları hastane bazında planlanmakta ve sağlık hizmetlerinde aksamaya mahal verilmemesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Haberde geçen dönemde, yani son 2,5 yılda, toplam 15 bin 792 uzman hekim kadrosu ilan edilmiş ve bu kadrolara 4 bin 287 hekim yerleştirilmiştir. Bunun dışında, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuraları ve İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atama Kuraları gibi çeşitli uygulamalarla da hekim ihtiyacı karşılanmaya devam edilmiştir. Bazı illerde hiç atama yapılmadığı iddiası ise tamamen gerçek dışıdır. Hakkâri, Gümüşhane, Muş, Bayburt, Ardahan ve Şırnak illerinde ilan edilen tüm kadrolara tam kapasiteyle hekim yerleştirmesi yapılmıştır. Sağlık Bakanlığımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin erişimini sağlamak amacıyla planlamaları doğrultusunda kadro çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."