Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir'e suikast planının arkasında Türkiye mi var? Açıklama geldi

İsrail'in aşırı sağcı söylemleriyle gündemden düşmeyen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e suikast girişiminde Türkiye'ye suçlamalar yöneltilmesi üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti. İsrail medyasındaki haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir'e suikast planının arkasında Türkiye mi var? Açıklama geldi
IHA
04.09.2025
05.09.2025
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e yönelik 'ın suikast girişiminden ’yi sorumlu tutan haberler İsrail medyasında konuşulmaya başlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) konuyla ilgili yapılan açıklamada "İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür" denildi.

"YANILTICI VE KASITLI BİR ALGI OLUŞTURULUYOR"

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler verildi: "İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür. İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir.

Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye’nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye’yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1963671130251686011/photo/1

