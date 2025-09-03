Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Trump'tan Hamas'a çağrı: Tamamını bıraksın, işler hızla bitecek

İsrail'in Gazze'ye yönelik baskı ve zulmü 'Gideon' operasyonlarının ikinci aşamasına geçildiğini duyurmasıyla devam ederken ABD Başkanı Donald Trump da Hamas'a bir çağrı yaptı. Trump "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin." dedi.

Trump'tan Hamas'a çağrı: Tamamını bıraksın, işler hızla bitecek
'deki zulmü noktasına erişerek devam ederken Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından en son açıklanan verilere göre 63 bin 633 olarak bildirildi. Gazzeliler İsrail bombardımanlarının ardından ablukaya alınan kentte ayrıca ve kıtlıkla da mücadele ediyor. Bakanlık ayrıca Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 131'i çocuk olmak üzere 367'ye yükseldiğini duyurdu.

Trump'tan Hamas'a çağrı: Tamamını bıraksın, işler hızla bitecek

İSRAİL "GIDEON"DA İKİNCİ AŞAMAYI BAŞLATTI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını belirterek "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek üzere 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunun ikinci aşamasına girmiş bulunuyoruz. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de ulusal bir görevdir. Hamas yenilgiye uğratılana kadar onun ağırlık merkezlerini vurmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Trump'tan Hamas'a çağrı: Tamamını bıraksın, işler hızla bitecek

TRUMP: HAMAS REHİNELERİN TAMAMINI BIRAKSIN

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabı üzerinden 'a çağrıda bulundu. Trump, Hamas'tan birkaç rehineyi değil tamamını serbest bırakmasını isteyerek, "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin. İşler hızla değişecek ve bitecektir" dedi.

