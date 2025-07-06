DMM'den İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 'yetki' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarım ve Orman Bakanlığından yangın söndürme uçağı satın alımı ve kullanımı konusunda yetki talep ettiği ancak bu talebin reddedildiği” yönündeki iddiayı yalanladı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarım ve Orman Bakanlığından yangın söndürme uçağı satın alımı ve kullanımı konusunda yetki talep ettiği ancak bu talebin reddedildiği” yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

İddianın hiçbir somut belge veya resmi başvuruya dayanmadığı belirten açıklamada, iddianın kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturmaya yönelik bir dezenformasyon olduğunu aktarıldı.

DMM'nin açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 ton su atma kapasitesine sahiptir. Ayrıca 14 aktif insansız hava aracı (İHA) ile Türkiye, bu alanda dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Yangınla mücadele faaliyetleri modern teknolojiyle desteklenerek en üst düzeyde sürdürülmektedir. Mevzuat gereği belediyelerin yangın söndürme amacıyla uçak temin etme, kullanma veya yönlendirme gibi bir yetkisi bulunmadığı, bu yetkinin Orman Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğu bilinmektedir.

"TOPLUMSAL ALGIYI MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİKTİR"

Tüm bu hukuki ve teknik gerçekler ortadayken çeşitli basın organlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi adına kamuoyunu yanıltıcı haberler yayınlaması, bilgi kirliliğine yol açmakta ve vatandaşlarımızın hassasiyetlerini istismar etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bu konuda yapılmış herhangi bir resmî başvuru da bulunmamaktadır. Kamuoyuna sunulan bu tür asılsız söylemler, yalnızca toplumsal algıyı manipüle etmeye yöneliktir. Vatandaşlarımızın bu tür manipülatif ve gerçek dışı beyanlara itibar etmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://x.com/dmmiletisim/status/1941819990132285659