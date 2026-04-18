DMM'den Kahramanmaraş olayında filin ölmediğine dair iddialara net cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta acı olay sonrası failin ölmediğine dair iddialara açıklık getirdi.

Özetle

YASAL SÜREÇLER BAŞLATILIYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) şu ifadeleri kullandı:

Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış; şahıs 16.04.2026 tarihinde gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar;

• Toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi,

• Devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi,

• Milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir.

Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.

