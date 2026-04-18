Gündem
DMM'den Kahramanmaraş olayında filin ölmediğine dair iddialara net cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta okul saldırısını gerçekleştiren katilin ölmediği iddialarına açıklama yaptı.

DMM'den Kahramanmaraş olayında filin ölmediğine dair iddialara net cevap
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 16:57

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'ta acı olay sonrası failin ölmediğine dair iddialara açıklık getirdi.

HABERİN ÖZETİ

DMM'den Kahramanmaraş olayında filin ölmediğine dair iddialara net cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta yaşanan bir olayın failinin ölmediğine dair çıkan asılsız iddialara açıklık getirdi.
DMM, Kahramanmaraş'taki hadisenin failinin ölmediğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçlerin tamamlandığı ve şahsın 16.04.2026 tarihinde defnedildiği ifade edildi.
Bu tür paylaşımların toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet-millet güven bağını zedelemeyi ve milli birlik bütünlüğünü sarsmayı amaçlayan algı operasyonu ve kara propaganda olduğu vurgulandı.
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden içeriklerin sorumluları hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı duyuruldu.
Vatandaşların dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olması ve yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması rica edildi.
YASAL SÜREÇLER BAŞLATILIYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) şu ifadeleri kullandı:

Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış; şahıs 16.04.2026 tarihinde gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar;

• Toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi,
• Devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi,
• Milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir.

Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.

DMM'den Kahramanmaraş olayında filin ölmediğine dair iddialara net cevap

https://x.com/dmmiletisim/status/2045493258294296683?s=48

