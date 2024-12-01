DMM'den öğrenci yurtları hakkında ortaya atılan iddialar hakkında açıklama!

01 Aralık 2024 20:34 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 21:35

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, öğrenci yurtları ve bu yurtlarda sunulan hizmetle ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşılan bilgilerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öğrencilere sunduğu hizmetlerin kapsamı ve başarı oranlarına dikkat çekildi.

KYK Bursu ne kadar yatacak? İki aylık burs ödemesi yapılacak

KYK Bursu ne kadar yatacak? İki aylık burs ödemesi yapılacak

KYK burs ilk 2 aylık ödemeleri başladı! Ne zaman hesaplara geçeceği belli oldu

KYK burs ilk 2 aylık ödemeleri başladı! Ne zaman hesaplara geçeceği belli oldu

KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak

KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak

Son dönemde öğrenci yurtları ve bu yurtlarda sunulan hizmetlere ilişkin ortaya atılan manipülatif iddialara ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, yurt hizmetleriyle ilgili tüm veriler paylaşılarak bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, Türkiye’deki yurt kapasitesinde son 20 yılda yaşanan önemli artış vurgulandı. 2002 yılında 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt hizmet verirken, 2024 itibarıyla bu sayı 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 yurda yükseldiği bilgisi verildi.

"862 YURDUMUZ VAR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması şu şekilde:

Son zamanlarda öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili kamuoyunu manipüle etme maksatlı iddiaların ortaya atıldığı tespit edilmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığının önemli görevlerinden biri gençlere yurt hizmeti vermektir. Ülkemizde 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken; bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı​, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 98’ini yurtlara yerleştirmiştir. Öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz olarak karşılanmaktadır.

"GERİ ÖDEMELER SADECE KREDİLERDE VAR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan ve başvuru yapan öğrencilere bu yıl yaklaşık 20 milyar TL öğrenim kredisi ve 15 milyar TL de burs ödemesi yapılmıştır. Öğrenim kredisi geri ödemeleri, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın, sadece alınan kredi üzerinden yapılmaktadır.

Bakanlık, öğrencilere burs/kredi ödemesinin yanında beslenme yardımı da yaparak bütçelerine katkıda bulunmaktadır. Yurtiçindeki yurtlarda barınan öğrencilere; sabah kahvaltısı için 55 TL, akşam yemeği için 110 TL olmak üzere toplam 165 TL, KKTC'deki yurtlarda barınan öğrencilere; sabah kahvaltısı için 60 TL, akşam yemeği için 115 TL olmak üzere toplam 175 TL beslenme yardımı verilmektedir.