İBB'den bir zam daha: Yurt ücretleri yüzde 50 arttı!
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Yurt ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 lira olması kararlaştırıldı. İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
1950 TL'YE YÜKSELDİ
Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü. Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
EN SON EYLÜL'DE ZAM YAPILMIŞTI
Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak. İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.
İSPARK'A DA YÜZDE 35 ZAM!
İBB Meclisi İSPARK ücretlerine de yüzde 35 zam yapma kararı almıştı.