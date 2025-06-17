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 | Banu İriç

DMM’den Özgür Özel’in Akın Gürlek hakkındaki iddialarına cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik eleştirilerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada, Özel’in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun kasıtlı şekilde yanıltıldığı savunuldu.

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DMM’den Özgür Özel’in Akın Gürlek hakkındaki iddialarına cevap
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 19:29

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönelik açıklamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Özel’in kamuoyuna aktardığı bilgilerin gerçek dışı olduğu ve kamuoyunun eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiği ifade edildi.

ARAÇ İDDİALARINA AÇIKLAMA: KAMU KURUMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANDI

DMM açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in geçmişte yürüttüğü görevlerin ve bazı katıldığı etkinliklerin bağlamından koparılarak hedef gösterildiği belirtildi. Gürlek’in 2019 yılında terör ve örgütlü suçlara bakan ağır ceza mahkemesi başkanı olarak hassas bir görev üstlendiği hatırlatılarak, o dönemde İstanbul Adliyesi'ne tahsis edilen araçların İBB dahil çeşitli kamu kurumlarıyla yapılan iş birliği kapsamında sağlandığı bildirildi. DMM, bu uygulamanın hâlen sürdüğünü kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Gürlek’in 2022’de Adalet Bakan Yardımcısı iken bir yat fuarına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ile birlikte katılmasının da "kamunun yerli üretime desteği" çerçevesinde gerçekleştiği, bu ziyaretin nezaket gereği olduğu vurgulandı.

CHP lideri Özel’in, İstanbul’daki Adalet Bakanlığı lojmanıyla ilgili yaptığı yorumlara da yanıt veren DMM, başsavcılığa tahsis edilen lojmanın, diğer kamu kurumlarına tahsis edilen lojmanlardan farklı olmadığını ve kişisel bir ayrıcalık gibi yansıtılmasının manipülatif olduğunu ifade etti.

DMM’den Özgür Özel’in Akın Gürlek hakkındaki iddialarına cevap

https://x.com/dmmiletisim/status/1934997096739828093

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