Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DMM'den 'PTT'nin siber saldırıya uğradığı' iddialarına açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. PTT sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir. Kurumun bilgi sistemleri ulusal ve uluslararası siber güvenlik standartları doğrultusunda 7/24 korunmaktadır. Vatandaşların kişisel verileri en modern teknolojik altyapılarla muhafaza edilmektedir. Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması önemlidir.

VERİ SIZINTISI İDDİALARINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından şu açıklamalar yapıldı:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) sistemlerinde iddia edildiği gibi herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir.

Kurumun bilgi sistemleri, hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartları ve protokolleri doğrultusunda 7/24 esasıyla korunmaktadır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliği, en modern teknolojik altyapılarla ve tam bir titizlikle muhafaza edilmektedir.

Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca ilgili resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.