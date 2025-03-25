Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum atandı. Yeni belediye yönetiminin göreve başlar başlamaz Kent Lokantaları'nı kapattığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Şişli Belediyesi'nin Kent Lokantası'nı kapattığı iddialarını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BÖYLE BİR KARARIN ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı' iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."